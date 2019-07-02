Наводнение в Сибири: новая дамба оказалась бесполезна

Построенное в 2008 году защитное сооружение должно было оградить город Тулун от наводнений на ближайшие 100 лет















Дамба, построенная в Иркутской области после крупного наводнения в 2006 году, не спасла местных жителей от паводка, который в этом месяце уже унес жизни не менее 14 человек.

По данным irk.ru, защитное сооружение на реке Ия было возведено в городе Тулун в 2008 году в рамках государственной программы "Защита населения от паводков и укрепление береговой линии".

По прогнозу директора шелеховского предприятия "Ремонт зданий и сооружений" Николая Болотова, дамба должна была оградить город от наводнений на ближайшие 100 лет.

Как мы уже писали, 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.

Однако 3 июля в некоторых районах Иркутской области вновь ожидаются дожди.

Напомним, что самый мощный летний паводок за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области вызвали дожди, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

Из-за непогоды 13 человек считаются пропавшими без вести, а 153 человек, в том числе 35 детей, оказались в больницах.

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