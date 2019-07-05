Наводнение в Сибири: шаманы решили просить защиты у "хозяина Ангары"

12 шаманов соберутся на берегу реки Иркут в районе острова Комсомольский

Сибирские шаманы проведут обряд поклонения "хозяину Ангары" для защиты от наводнения. Об этом заявил председатель совета организации шаманов "Байкал" Виталий Балтаев.

7 июля 12 шаманов соберутся на берегу реки Иркут (приток Ангары) в районе острова Комсомольский. На протяжении пяти часов они будут призывать своих духов с помощью бубнов и колокольчиков, а также конфет, печенья и молока.

В жертву "хозяину Ангары" принесут барана.

Балтаев пояснил, что обряд должен принести жителям Иркутской области благополучие и удачу. Хозяин Ангары даст людям защиту от сквернословия, злых языков и зависти.

"Эффект будет длиться год", - уточнил Балтаев.

С вечера четверга уровень воды в Иркуте начал повышаться. До критической отметки остается меньше 80 см. В Иркутске ввели режим повышенной готовности, однако власти заверяют, что до наводнения в городе не дойдет.

Паводок в Иркутской области объявлен ЧС федерального масштаба. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили почти сотню населенных пунктов. 21 человек погиб.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в настоящее время без вести попавшими числится 14 человек.

За медицинской помощью во время наводнения обратились 1,8 тысяч человек. Госпитализированы 313 человек, в том числе 41 ребенок.

Всего в регионе с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов и 6847 приусадебных участков.

Как мы уже писали, 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.

Однако сегодня в некоторых районах Иркутской области вновь ожидаются дожди.

Напомним, что самый мощный летний паводок за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области вызвали дожди, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

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