"Навоевал": Путин наградил Шойгу орденом за отличия в боевых действиях

Глава Минобороны РФ получил орден в день своего 65-летия

Президент России Владимир Путин поздравил министра РФ Сергея Шойгу с днем рожденья и наградил орденом. Об этом сообщили в Кремле, где ранее рассказали, как борются с коронавирусом.

"Владимир Путин поздравил Министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием и подписал Указ о награждении главы оборонного ведомства орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как отмечается на сайте Государственные Награды Российской Федерации, орден "За заслуги перед Отечеством" с мечами вручается военнослужащему за отличия в боевых действиях.

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Награждение орденом "За заслуги перед Отечеством" I и II степени происходит, как правило, два раза в год и приурочено к празднованию Дня Конституции Российской Федерации (12 декабря) и Дня России (12 июня).

По данным "Открытые медиа", у Шойгу есть звание Героя России, орден Андрея Первозванного, орден "За заслуги перед Отечеством" (II, III степеней), орден Александра Невского, орден почета и орден "За личное мужество".

Ранее сообщалось, что на стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением Владимира Путина, Сергея Шойгу, а также советского диктатора Иосифа Сталина.

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