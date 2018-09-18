Названа новая реальная проблема Путина в России

Хозяин Кремля начал терять контакт с обществом, а его рейтинг пошел вниз, считает социолог Эйдман

Рейтинг Владимира Путина продолжает снижаться, и у хозяина Кремля заметно осложнилась коммуникация с российским обществом, что сегодня представляет реальную проблему для президента РФ.

Об этом в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал социолог и публицист Игорь Эйдман.

"Путин сидит в своем кресле крепко. И единственная его проблема сейчас – не трудности коммуникаций со своими силовиками (с ними у него все в порядке), у него сегодня проблемы с коммуникациями и взаимоотношениями с российским обществом. И совершенно очевидно, что в последнее время, за последний месяц, особенно с момента введения злополучной пенсионной реформы, он сильно растерял поддержку населения. И политические силы, которые поддерживают Путина, в том числе партия "Единая Россия", растеряли поддержку населения", – отметил он.

По словам Эйдмана, это прослеживается как на основании ряда опросов, так и "по результатам последних выборов".

"Буквально позавчера во Владивостоке кандидат от "Единой России" фактически проиграл, но власти РФ были вынуждены в последний момент сфальсифицировать протоколы, чтобы все-таки объявить его победу. В результате начинается крупный скандал, который, думаю, будет еще долго сотрясать политическую жизнь России. В этом я вижу определенную проблему Путина, отнюдь не во взаимоотношениях его с "опричниками"-силовиками", – пояснил социолог.

Ранее Эйдман отмечал, что на сегодняшний день российским силовикам и военным нет никакого смысла устранять президента РФ Владимира Путина от власти по нескольким основным причинам.

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