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Названа новая версия взрыва на российской подлодке "Лошарик"

23 июля, 14:27

Комиссией рассматриваются три традиционные в расследовании любой техногенной катастрофы версии

Фото: Pixabay

Причиной аварии на атомной подлодке "Лошарик" стало "импортозамещение" украинских аккумуляторов некачественными российскими. Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ. 

Как отмечается в сообщении, вечером 1 июля гидронавты завершали контрольный выход АС-31 перед предстоящим выполнением боевого задания. По окончании контрольного выхода лодка-носитель вместе с АС-31 должны были вернуться на базу, но во время стыковки станции с лодкой-носителем на борту АС-31 в аккумуляторном отсеке появился дым.

"К сожалению, никто не может рассказать, как развивался пожар на АС-31, так как все находившиеся на борту погибли. Возможно, проблемы возникли в электросистеме АС-31, которая использует токи силой до 1000 ампер, и даже небольшой дефект кабелей, по мнению специалиста, мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции", – говорится в сообщении. .

Как отмечают СМИ, уже в доке, разбираясь с инцидентом, эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея.

"Взрыв был очень мощным. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения. Чтобы выяснить причину воспламенения и взрыва батареи, проводятся десятки экспертиз", - отметили эксперты.

Также они пояснили, что комиссией рассматриваются три традиционные в расследовании любой техногенной катастрофы версии – отказ техники, ошибка экипажа и злонамеренное воздействие.

Было установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине. После осложнения отношений с этой страной аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи. В качестве производителя и поставщика аккумуляторов для глубоководных аппаратов было выбран санкт-петербургский завод ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель"". Как сказано на сайте компании, "Ригель", основанный в 1897 году, является старейшим профильным предприятием в России, которое сегодня выступает "передовым разработчиком и производителем аккумуляторов", используемых в том числе для нужд глубоководного флота".

"Изучая сопроводительную документацию к продукции "Ригеля", эксперты, обнаружили помимо прочего сертификаты, свидетельствующие о том, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность. Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика – Минобороны. По мнению специалистов, к трагедии могли привести не только конструктивные или технологические дефекты аккумуляторов, но и экстремальные режимы работы батареи", – говорится в сообщении.

Так, например, оплавление изоляции токоведущих шин и возникающие в связи с этим короткие замыкания в сети могли вызвать непредсказуемые сбои в энергосистеме станции и регулирующей ее автоматике. 

Как мы писали ранее, 1 июля в результате аварии на глубоководном аппарате Вооруженных сил РФ в Баренцевом море погибли 14 военнослужащих-подводников.

Напомним, ранее стали известны имена и звания некоторых других офицеров, которые погибли в результате аварии на подлодке.


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Тег авария, взрыв, подлодка, подводная лодка, субмарина, Лошарик

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Источник:

Цензор

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