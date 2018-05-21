Названа причина самого распространенного нарушения ПДД на Керченском мосту

Сегодня, 13:35

По мосту успело проехать уже 90 тысяч автомобилей

Фото: twitter.com/Krymsky_bridge
Фото: twitter.com/Krymsky_bridge

За первые несколько дней после запуска движения на Керченском мосту в аннексированном Крыму, был поставлен рекорд трафика дороги. Об этом сообщила пресс-служба заказчика проекта – ФКУ Упрдор "Тамань"

"В воскресенье, 20 мая, по новой автотрассе проехало более 23,1 тыс. транспортных средств в обе стороны, что на 2 тыс. больше, чем было в день открытия движения, 16 мая. В субботу интенсивность движения составляла 20 тыс. транспортных средств в обе стороны", – говорится в пресс-релизе.

За первые пять суток мостом смогли воспользоваться почти 90 тысяч автомобилей. Самым распространенным нарушением правил дорожного движения стала остановка водителей, чтобы сфотографировать вид вокруг и сам объект. 

Ранее политический эксперт Тарас Березовец рассказал, зачем Путину нужен Крымский мост.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Подчеркнем, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили, кроме США, и в Евросоюзе. Американцы точно подметили, что мост оккупантов затруднит судоходство в Керченском проливе. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.
Россия, Крым, ПДД, керченский мост, крымский мост
Источник:

Интерфакс

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