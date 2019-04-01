Названа возможная причина авиакатастрофы с одной из самых богатых россиянок

Управление по расследованию авиапроисшествий Германии начало следствие по факту авиакатастрофы

Фото: AFP

Названа возможная причина авиакатастрофы с одной из самых богатых россиянок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/147/0c1/5ca1470c1396e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/147/0c1/5ca1470c1396e.jpg 2019-04-01T02:04:04+03:00 Россия Управление по расследованию авиапроисшествий Германии начало следствие по факту авиакатастрофы

Представитель Германской службы безопасности полетов сообщил о возможной причине авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Group Наталия Филева.

Предположительно, пилот во время поворота потерял контроль над самолетом. Отмечается, что он упал "непосредственно перед посадкой". Пилот управлял самолетом в момент аварии, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС, отметил собеседник.

Также стало известно, что управление по расследованию авиапроисшествий Германии начало следствие по факту авиакатастрофы. Останки погибших идентифицируют на следующей неделе.

Наталии Филевой было 55 лет. Журнал Forbes в 2018 году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов — это четвертый показатель среди богатейших российских женщин.

Напомним, два человека погибли в ДТП с участием полиции в Германии, полицейский наряд ехал на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту.

В авиакатастрофе легкого самолета, на место которой ехал наряд, погибли трое, предположительно, россияне. Пресс-служба российской авиакомпании S7 сообщила, что в катастрофе погибла совладелица компании Наталия Филева.

S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания, она занимает второе место по объему авиаперевозок в России, уступая только "Аэрофлоту". Группа S7 принадлежит Владиславу и Наталье Филевым и была создана в 2006 году на базе авиакомпании "Сибирь" в Новосибирске.

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