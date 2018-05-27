Названо самое любимое занятие россиян

Больше всего радости и удовольствия жителям РФ приносит просмотр телевизора. Такие данные социологического опроса предоставил "Левада-центр". Смотреть телевизор нравится более всего 34% россиян.

26% россиян приносит удовольствие получение хороших денег, 24% получают радость от времяпрепровождения с детьми. Помимо этого, они стали меньше бояться задержек зарплат и потери работы.

Согласно имеющимся данным, смотреть телевизор или работать в саду больше всего нравится жителям РФ старше 50 лет. Они также получают радость от прочтения книг или журналов и от прогулок на природе. Чем образованнее были участники опроса, отмечается в исследовании, тем меньше они наслаждались просмотром телепередач и больше получали удовольствие от общения с семьей, детьми, путешествий, прослушивания музыки и чтения книг.

С каждым годом жителей России, которые больше всего любят смотреть телевизор становится все больше. В 2010 году так отвечали только 28% респондентов.

Ранее рейтинг городов России, где люди чаще используют ненормативную лексику, обнародовало российское маркетинговое агентство ZOOM MARKET.

Также доля жителей среднего класса в России уменьшилась по сравнению с 2017 годом, а малообеспеченных россиян – увеличилась.