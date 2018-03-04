"Не Кремль, а Владимирский централ": в России высмеяли фото с Путиным и наколкой

Сегодня, 06:40

На путинском митинге кто-то "удачно" подставил к голове российского президента кулак с татуировками

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Во время участия в предвыборном митинге на "Олимпийском" в Москве над головой президента России Владимира Путина "засветился" чей-то кулак в татуировках. Пользователи сети не упустили возможность высмеять этот момент.

Так, в Twitter-аккаунте пользователя "Догоняй" появилось фото с путинского митинга, где над его головой навис татуированный в лучших традициях криминального мира кулак.

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Фото: twitter.com/mix_voronezh

Пользователи сети сразу сделали криминальный акцент в своих комментариях, как, например: "Символ сращивания власти и криминала – лучше не изобразить".

"Уголовщина за спиной властей – отличный символ".

"Все свои. Чужие там не ходят".

"Бандиты захватили Россию, просто не у всех наколки".

"В Кремле один Володя лежит, другой сидит, а третий стоит… Не Кремль, а Владимирский централ".

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Как сообщалось, бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев жестко отозвался о Путине. Он рассказал о своем отношении к действующему главе России. "Поздоровались. Я говорю: давно не виделись. Он: жу-жу-жу; он сейчас многое мурчит. Чтоб неясно было", – пояснил Горбачев.

Напомним, ранее живущий в США бывший сотрудник КГБ Юрий Швец рассказал, откуда вышел Путин. По его словам, нынешний президент РФ был частью "отрыжки" сталинских времен.
криминал, Путин, митинг, кулак, татуировка
Источник:

"Сегодня"

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