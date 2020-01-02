Не оценили: под новогодним обращением Путина скрыли данные по лайкам

На одном из российских каналов обращение получило негативных оценок в три раза больше, чем положительных

Государственные каналы России отключили лайки под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина, размещенным на платформе Youtube.

Так, ролик, опубликованный телеканалом "Россия 24", на момент написания материала посмотрели более 2,7 млн человек. Но возможность комментирования видео отключена, как и счетчики: авторизованный пользователь может оставить свою оценку, но общий результат виден не будет.

Реклама

Та же ситуация с комментариями и на обращении, опубликованном телеканалом "НТВ". Но там работает счетчик лайков, и он пока не в пользу президента РФ: ему поставили лишь 11 тысяч лайков. А вот дизлайков Путин насобирал уже 46 тысяч. На момент написания материала этот ролик посмотрели 600 тысяч человек.

На ситуацию уже отреагировали в сети: так, DW опубликовала в своем Twitter-канале карикатуру на Владимира Путина пера Елкина.

Новогоднее обращение к народу от президента Украины Владимира Зеленского тоже есть на видеоплатформе, его размещали многие украинские каналы. Самое популярное набрало уже почти полтора миллиона просмотров. Счетчик лайков под ним, как и возможность комментирования, работает. На момент публикации ролик набрал свыше 84 тысяч лайков против 13 тысяч дизлайков.

В своем новогоднем обращении Зеленский традиционно рассказал об успехах уходящего года, а также озвучил пожелания украинцам:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама