Boeing и не только: ТОП-5 самолетов с самым большим числом аварий

Гибли на войне, захватывались террористами и снимались в кино

Самолет ИЛ-76. Фото: Википедия.

Boeing и не только: ТОП-5 самолетов с самым большим числом аварий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/91c/359/5c891c3598672.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/91c/359/5c891c3598672.jpg 2019-03-13T18:04:00+02:00 Россия Гибли на войне, захватывались террористами и снимались в кино

Во вторник, 12 марта Европейский союз приостановил полеты самолетов некоторых моделей Boeing до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта. Об этом сообщило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Речь идет о моделях самолета Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.

Всего полеты на этой модели Boeing запретили 44 страны, включая Казахстан, Австралию, Сингапур, Индонезию, Норвегию, Вьетнам, Малайзию, Оман, Ливан, Кувейт, Турцию, Бермудские острова, Фиджи и Новую Зеландию. Индия сперва лишь ужесточила требования для пилотов, но позже тоже присоединилась к запрету. А вот Соединенные Штаты, Россия и Канада пока еще официально не отказались от эксплуатации этой модели самолетов.

Какие еще пассажирские самолеты становились жертвами аварий – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Boeing 737 – 211 погибших самолетов

Фото: Википедия

Boeing 737 имеет самую дурную славу. Согласно данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 10 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 211 бортов. (Самолет, потерпевший катастрофу 10 марта в небе над Эфиопией, как раз и стал 211-м по счету.)

Всего за время эксплуатации этой модели погибло 5 386 человек, в том числе, 326 человек – в результатах угонов. Boeing 737 пытались угнать, ни много ни мало, 115 раз.

Такая страшная статистика аварий и угонов объясняется тем, что самолет, который выпускается вот уже 52 года, является одним из самых эксплуатируемых. Boeing 737 — это общее название семейства из более чем десяти моделей воздушных судов. Так что угонщики и террористы облюбовали его просто потому, что он летает чаще прочих: согласно информации на официальном сайте, в любой произвольно взятый отрезок времени в воздухе находится в среднем 1 200 самолетов этой модификации, и каждые 5 секунд в мире взлетает и садится один 737-й.

Крупнейшая по числу жертв катастрофа Boeing 737 произошла 29 октября 2018 года у Джакарты. Самолет местной авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета, все 189 человек на борту погибли.

Boeing 727 – 119 погибших самолетов

Фото: Википедия

Столь впечатляющая цифра потерь самолетов этой модели также объясняется его массовостью: надежный и экономный, в семидесятых годах Boeing 727 стал номером один в грузовых и чартерных перевозках. Был снят с производства в 1984 году, и к началу нулевых все более-менее крупные международные авиакомпании избавились от него.

Согласно данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 26 февраля 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 119 самолетов Boeing 727.

Последняя на данный момент катастрофа Boeing-727 произошла в Колумбии, в районе города Пуэрто-Карреньо, в декабре 2016 года – эту модель до сих пор продолжают использовать воздушные перевозчики в Латинской Америке. На борту грузового самолета было пять человек, по меньшей мере трое из них погибли.

А наиболее крупной по числу жертв катастрофой Boeing 727 стало крушение самолета авиакомпании Mexicana Airlines в Мексике 31 марта 1986 года. В нарушение инструкций одна из шин была накачана воздухом, а не азотом, и после перегрева взорвалась при взлете. На борту находилось 167 человек, все они погибли.

В общей сложности катастрофы "Боингов" этой модели стоили жизни 4 211 людям. Boeing 727 пытались угнать 182 раза, при этом погибли 90 человек.

Ил-76 – 73 погибших самолета

Фото: Википедия

Этот тяжелый военный транспортный самолет с турбореактивным двигателем в небе с 1974 года, и производится российским авиапромом и по сей момент. Именно такие модели СССР использовал во время войны в Афганистане в 1979-1989 годах для переброски военной техники и солдат.

По неофициальным данным на 1 ноября 2018 года, в результате катастроф и серьезных аварий было потеряно 73 самолета типа Ил-76, 24 из них — в результате боевых действий.

Именно эта модель принимала участие в спасательной операции после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года. Ил-76 с бортовым номером СССР-86732 из полка военно-транспортной авиации, расквартированного в Паневежисе (на тот момент — Литовская ССР) вылетел из Азербайджана с грузом гуманитарной помощи. Самолет врезался в гору при заходе на посадку 11 декабря: причиной аварии стала сильная усталость экипажа и неправильная настройка высотомера.

С самолетом Ил-76 связана также крупнейшая авиакатастрофа в военно-воздушных силах украинской армии, когда самолет с десантниками был сбит над аэропортом Луганска. Трагедия произошла в 00:51 14 июня 2014 года при заходе самолета на посадку. Борт упал около села Красного, в 2 км от взлетно-посадочной полосы Луганского аэропорта – в результате погибли 49 человек. На тот момент это были крупнейшие потери, которые понесли Вооруженные силы Украины за всю историю Независимости нашей страны.

Ту-154 – 72 погибших самолета

Фото: Википедия

Снятый с производства в 2013 году, Ту-154 – самый массовый советский самолет восьмидесятых, эксплуатируется по сей день. Это один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров с крейсерской скоростью более 900 км/ч, и по данным на 2017 год, в небо до сих пор поднимается 44 таких самолета.

Как один из самых массовых в Советском союзе, Ту-154 становился фигурантом многих прогремевших на весь мир событий. Например, именно такую "тушку" с бортовым номером 85413 угнала в марте 1988 года семья музыкантов Овечкиных, которые рассчитывали сбежать на нем из СССР в Японию – в результате 9 человек было убито и 19 получили ранения.

Сейчас будет печальная страница новейшей истории Украины: в 2001 году российский Ту-154, летевший рейсом из Тель-Авива в Новосибирск, был непреднамеренно сбит зенитной ракетой, выпущенной в ходе военных учений на Крымском полуострове. Тогда погибло 66 пассажиров и 12 членов экипажа. В результате международного скандала подал в отставку тогдашний министр обороны Украины Александр Кузьмук.

А самая крупная катастрофа в истории Ту-154 (да и всей советской авиации) произошла 10 июля 1985 года под Учкудуком, когда перегруженный самолет свалился в плоский штопор по вине экипажа. На его борту находилось 200 человек, все они погибли.

Любопытно, что сгоревший в 1978 году во время катастрофы в Новосибирске самолет (точнее, оставшаяся от него хвостовая часть) "снималась" в первом советском фильме-катастрофе "Экипаж".

McDonnell Douglas – 29 погибших самолетов

Фото: Википедия

Снятый с производства в 1999 году ближнемагистральный реактивный пассажирский самолет производства концерна McDonnell Douglas, по данным на 1 ноября 2018 года, побывал в катастрофах и серьезных авариях 29 раз. Данных о человеческих жертвах нет.

Кстати говоря, в октябре 2018 года американские военные истребители McDonnell Douglas принимали участие в многонациональных учениях "Чистое небо".

Но на самолетах McDonnell Douglas рейтинг авиационных катастроф, конечно же, не заканчивается. На счету у Airbus 310 – 11 погибших самолетов, причем из 30 эпизодов, описанных на сайте Aviation Safety Network, 9 (то есть почти треть) – это истории захвата самолетов террористами, в которых погибло 5 человек. Всего в происшествиях с самолетами Airbus 310 погибло 830 человек. В феврале 2019 года стало известно, что компания Airbus полностью остановит производство самолетов в 2021 году.

Замыкает список Boeing 777 – на его счету "всего лишь" 7 погибших самолетов, авиакатастрофа с его участием забрали жизни 540 человек. Кстати говоря, именно Boeing 777 модели 200ER был сбит под Донецком 17 июля 2014 года. В той страшной катастрофе погибло 289 человек.

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