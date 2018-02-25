"Не забудем, не простим": в Москве прошел марш памяти Немцова

В акции, по оценкам организаторов, приняли участие от 7 до 20 тысяч человек

Сегодня, 25 февраля, в Москве состоялось шествие в память об убитом три года назад российском оппозиционере и политике Борисе Немцове.

В акции, по оценкам организаторов, приняли участие от 7 до 20 тысяч человек. В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве называют другие цифры: около 4,5 тысяч человек.

Люди прошли от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова: во время марша они разбились на колонны. Участники акции несли в руках плакаты и баннеры "Возмездие неизбежно! Не забудем, не простим", российские триколоры, произносили лозунги, в частности, требовали найти всех виновных в смерти Немцова.

Среди участников шествия были кандидаты в президенты РФ Григорий Явлинский и Ксения Собчак.

Напомним, что российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, к наказанию в виде 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Верховный суд России смягчил наказание убийцам Немцова.