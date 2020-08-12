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"Не жалей меня – бей": сотни жительниц Минска провели впечатляющую акцию

12 августа, 12:48

Сергей Соловьев Сергей Соловьев

Это акция солидарности с теми, кто пострадал от рук силовиков

После третьей ночи бурных протестов утром 12 августа в Минске несколько сотен девушек и женщин разного возраста пришли в белых одеяниях к Комаровскому рынку и выстроились в огромную цепь.

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Об этом сообщает сайт TUT.by.

Таким образом они выразили протест против беспрецедентного для Беларуси насилия силовиков, которые массово хватают и бьют людей во время разгона протестных акций. В их руках плакаты "Насильно мил не будешь", "Не жалей меня – бей, пожалей своего сына".

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"Девушки делятся цветами и молча стоят длинной цепью, уже начинают образовывать второй ряд. Среди них — фрилансеры, айтишники, дизайнеры, журналисты, пенсионерки, учителя", – пишут журналисты.

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Некоторые прохожие присоединяются к акции. С другой стороны, есть и пенсионеры, которые кричат: "Идите работать, собирать урожай".

Вскоре появилась милиция и в рупор попросила разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". После этого девушки возложили цветы вдоль дороги и стали расходиться, демонстративно заложив руки за голову, но в итоге развернулись и остановились. Они скандируют: "Прекратите насилие! Вас делают убийцами! Милиция – убийцы!"

Видео: Наша Нiва/Telegram

Около 12.00 к месту событий подъехал автозак. Большинство участниц акции разошлись, их поддерживают сигналами проезжающие мимо авто.

Видео: Беларусь головного мозга/Telegram

По данным МВД Беларуси, в ходе протестов в ночь на 12 августа милиция задержала 1000 человек, за медицинской помощью обратился 51 гражданин. Травмы различной степени тяжести получили 14 сотрудники милиции и военнослужащие ВВ. Власти утверждают, что задержали "координаторов" протестов и "спонсора" активистов.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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