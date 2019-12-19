Неадекватного россиянина примотали скотчем к сидению самолета: видео

Мужчина напился и начал проявлять агрессию к бортпроводникам, пассажирам и пытался прорваться в кабину пилотов

В России, где в самолете умер мужчина, которого перед этим связали, опять пришлось обездвижить пассажира лайнера.

На этот раз инцидент произошел 16 декабря на борту рейса Минеральные воды – Новосибирск, который выполняла авиакомпания S7, сообщили в управлении МВД РФ по Новосибирской области.

Диспетчеров аэропорта попросили вызвать на посадочную полосу правоохранителей из-за пьяного мужчины на борту, который бился ногами в стенку салона.

Полицейские обнаружили в салоне агрессивного пассажира, которого для всеобщей безопасности примотали скотчем к креслу.

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Как утверждается, он выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров, проявлял агрессию и пытался войти в кабину пилотов.

"Во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях", — отметили в сообщении МВД.

Полицейские доставили буяна в дежурную часть, где он продолжил агрессивно себя вести. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело за хулиганство на воздушном транспорте, за что ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в начале этого года неадекватный россиянин захватил пассажирский самолет, который летел из Сургута в Москву. В результате лайнер сел в Ханты-Мансийске, где нарушителя задержали. Им оказался психически нездоровый мужчина, которого ранее неоднократно задерживали в пьяном виде за административные правонарушения.

А в мае на борту рейса Новосибирск – Москва пьяный пассажир спровоцировал драку на борту самолета, в результате чего бортпроводник получил перелом ноги.

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