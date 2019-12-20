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Нефть, газ и налоги: в России сказали, что мешает поглотить Беларусь

20 декабря, 16:02

На данный момент созданию Союзного государства препятствуют противоречия в трех сферах

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Россия и Беларусь не могут уладить противоречия по трем вопросам двусторонних отношений, и это последнее препятствие для так называемой интеграции двух стран в Союзное государство.

Об этом после встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 20 декабря заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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"У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности", – сказал он.

Орешкин добавил, что для "пакетной договоренности" Москве и Минску осталось уладить вопросы в нефтяной, газовой и налоговой сферах.

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Всего из 31 дорожной карты на сегодняшний день были полностью согласованы 28, это касается в том числе сельского хозяйства, связи, таможни и регулирования алкогольного рынка.

Напомним, ранее в этом месяце в Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией: порядка 500 человек выстроились в живую цепь и кричали "ганьба". Активисты также напомнили, как Беларусь боролась за независимость, заявив, что это самая большая ценность и они будут за нее бороться.

Ранее Лукашенко также сетовал на отсутствие соглашения о поставках природного газа и о нефти из России, обвинив в этом именно российскую сторону.

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налоги газ нефть Россия интеграция Беларусь союзное государство Максим Орешкин

Источник: Интерфакс

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