Неизвестный напал на волонтера штаба Навального

В субботу, 25 августа, в российском Воронеже неизвестный напал на волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили на странице Штаба Навального в Воронеже в Twitter.

Волонтеру Александру Бершову разбили нос во время организованного сторонниками Навального пикета против уголовного преследования людей за репосты и "лайки" в интернете.

"На сегодняшнем пикете на нашего волонтёра, который пришёл поддержать активисток, напал провокатор", – говорится в сообщении.

По информации штаба Навального, потерпевший написал заявление о нападении в полицию. О личности нападавшего ничего не сообщается.

Ранее российского оппозиционного политика Алексея Навального по неизвестным причинам задержали в Москве 25 августа.

Также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила подробности задержания Навального. Она предположила, что всё произошло в рамках протокола от 31 января 2018 из-за митинга 28 января.

Напомним, недавно Алексей Навальный призвал президента РФ Владимира Путина отпустить украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в колонии.