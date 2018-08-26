Неизвестный напал на волонтера штаба Навального

Сегодня, 09:40

Александр Бершов пришел поддержать активисток на пикете сторонников Навального

&quot;Он нам не царь &quot;- митинг Навального в России. Фото: ovdinfo.org
"Он нам не царь "- митинг Навального в России. Фото: ovdinfo.org

В субботу, 25 августа, в российском Воронеже неизвестный напал на волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили на странице Штаба Навального в Воронеже в Twitter.

Волонтеру Александру Бершову разбили нос во время организованного сторонниками Навального пикета против уголовного преследования людей за репосты и "лайки" в интернете.

"На сегодняшнем пикете на нашего волонтёра, который пришёл поддержать активисток, напал провокатор", – говорится в сообщении.

По информации штаба Навального, потерпевший написал заявление о нападении в полицию. О личности нападавшего ничего не сообщается.

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Ранее российского оппозиционного политика Алексея Навального по неизвестным причинам задержали в Москве 25 августа. 

Также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила подробности задержания Навального. Она предположила, что всё произошло в рамках протокола от 31 января 2018 из-за митинга 28 января.

Напомним, недавно Алексей Навальный призвал президента РФ Владимира Путина отпустить украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в колонии.
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