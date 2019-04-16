Неизвестный с молотком захватил заложницу в тоннеле московской подземки

Мужчину немедленно задержали

Фото московского метрополитена.

Неизвестный утром во вторник, 16 апреля, на станции московского метро "Технопарк" в России появился в тоннеле с молотком и взял в заложницы сотрудницу подземки. Об этом сообщают местные СМИ.

Мужчину немедленно задержали.

Инцидент произошел в 6:50 по местному времени. Сначала человека на перегоне между станциями московского метро "Автозаводская" и "Технопарк" увидел машинист поезда и начал сигналить.

Позже общий язык с ним попыталась найти инспектор службы безопасности. Она спросила, что он там делает. Незнакомец ничего не ответил и, угрожая молотком, запер ее в будке и приказал вызвать на место руководство.

С ним велись переговоры. Мужчину удалось задержать. По данным Telegram-канала Mash, его везут в участок. С какой целью было совершено нападения – выяснят правоохранители.

Как мы писали ранее, в киевском метро на платформе центральной станции "Майдан Независимости" произошла драка. Соответствующее видео опубликовано в Facebook. На обнародованных кадрах видно, как неизвестный мужчина и парень догоняют друг друга по всей платформе и наносят удары, пугая остальных пассажиров. При этом видно, как мужчина упал у вагона поезда, а парень бьет его ногами.

Также сообщалось, что не так давно в столице анонимы "заминировали" сразу четыре станции метро.

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