Нелегитимный президент: в России указали на серьезную проблему для Путина

Нынешний российский лидер Владимир Путин будет нелегитимным президентом России в случае победы на президентских выборах из-за их незаконности в оккупированном Крыму, устранения главных оппонентов-оппозиционеров и из-за незаконного участия в них.

Об этом рассказал "Апострофу" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Самой большой проблемой выборов в России является незаконное участие Путина как кандидата, вопреки ограничениям в российской Конституции (о том, что нельзя занимать президентский пост более двух сроков – ред.). Аналогию голосования в Крыму, на непризнанной мировым сообществом территории, можно провести не только к теперешним президентским выборам, но и к выборам в российский так называемый парламент, которые тоже проводились на территории Крыма. И, как известно, в Госдуме есть депутаты от Крыма. Поэтому в России с этой точки зрения нет ни легитимно избранного парламента, а уж подавно не будет и легитимно избранного президента", – сказал блогер.

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Также, кроме двух выше перечисленных факторов, он напомнил об устранении главных оппозиционеров России, например, недопуск к выборами главного оппонента Путина – Алексея Навального.

"Они незаконны еще и потому, что незаконно не допустили Навального, а до этого убили, скорее всего, самого популярного кандидата, если не считать незаконно зарегистрированного Путина, – претендента на президентский пост Бориса Немцова. И путинская мафия отказалась квалифицировать его убийство по статье Уголовного кодекса как убийство политического или общественного деятеля с целью прекратить его соответствующую деятельность. Эта тяжелейшая статья УК РФ не была применена при расследовании и в так называемом фейковом суде", – рассказал Рабинович.

Очень велика вероятность того, что Россия окажется под еще большей горой санкций после проведения незаконных выборов в Крыму и отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, считает российский финансист.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Как известно, они пройдут также и в оккупированном Крыму. Украина и мировое сообщество выражают протест и не признают законность их проведения и легитимность будущих результатов. Так, например, ЕС выступает против выборов на полуострове.

В свою очередь в США заявили, что российские выборы не признают. Американский дипломат считает выборы незаконными и их результаты нелегитимными, и призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом.