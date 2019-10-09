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Нелепая авария с БТР в России: суд вынес решение по иску на миллион

9 октября, 11:55

Жительница Курска выиграла судебное дело против российской армии

Министерство обороны России должно выплатить почти миллион рублей россиянке, автомобиль которой был поврежден в результате ДТП с участием двух бронетранспортеров.

Авария случилась в феврале этого года в Курске – сдавая назад, БТР наехал на автомобиль женщины. В результате ей пришлось потратить 866 тыс. рублей (около 330 тыс. грн) на ремонт.

Суд признал виновником аварии машиниста БТР и, помимо этой суммы, постановил взыскать с Минобороны также расходы по оплате услуг эвакуатора, юриста и техника. В общей сложности, сумма компенсации составила 912,8 тыс. рублей.

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Напомним, что всего в результате февральского ДТП между двумя бронетранспортерам оказались зажаты четыре легковых автомобиля.

Изначально командование Курского военного гарнизона винило в случившемся гражданских – якобы их автомобили вклинились в "организованную колонну военной техники".

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Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

В апреле 2019 года два владельца авто подали иски к Минобороны. Один истец просил взыскать с министерства около 900 тысяч, второй – около 70 тысяч рублей.

"Сегодня" также сообщало о суде над двумя военнослужащими ВС РФ, которые в 2017 году случайно запустили на военной базе в Крыму ракету класса "воздух – земля", уничтожив при этом два других снаряда, оборудование и повредив ангар. Убытки были оценены в 26 млн рублей.

Кроме того, сообщалось о ядерном минивзрыве в Архангельской области, который произошел во время испытания россиянами двигателя военного назначения. В результате случившегося погибли пять человек.

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Источник: Интерфакс

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