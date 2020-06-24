Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно: из-за чего был спор

Европейский суд по правам человека присудил дочери застреленного в Москве оппозиционера Бориса Немцова Жанне Немцовой компенсацию в 20 800 евро за нарушение в России права ее отца на свободу выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции по правам человека).

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Решение связано с тяжбой между Немцовым и бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Оба участника процесса уже умерли.

В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе. Мэрия и Лужков объявили, что будут судиться за клевету.

Лужков потребовал через суд опровержения фразы из доклада о том, что коррупция пронизывает практически все сферы деятельности исполнительной власти в Москве, а также слова Немцова из статьи "Коммерсанта" о том, что московский мэр – "вор и коррупционер".

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Замоскворецкий суд признал эти утверждения клеветническими и взыскал с Немцова и газеты по 500 000 рублей компенсации в пользу Лужкова. Это решение подтвердил Мосгорсуд. Немцов летом 2010 года обжаловал эти решения в Страсбурге.

В решении ЕСПЧ указывает, что взысканная в пользу Лужкова российским судом сумма не преследовала "насущной социальной потребности" и не была необходима в демократическом обществе. Кроме того, назначение необоснованно высокой суммы компенсации (Лужкову в общей сложности был присужден 1 млн рублей) оказывает сковывающее воздействие на свободу выражения мнений.

Жанне Немцовой как наследнице политика ЕСПЧ присудил требуемую компенсацию в 12 994 евро и 7800 евро компенсации морального ущерба.

Напомним, Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года время операции на сердце в мюнхенской клинике Гроссхадерн.

Оппозиционер Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года во время прогулки с девушкой около Большого каменного моста недалеко от Кремля.

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