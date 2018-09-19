Неожиданный поворот в отравлении активиста Pussy Riot в Москве

Сегодня, 11:26

В день госпитализации Петр Верзилов должен был получить окончательный доклад расследования о гибели троих российских журналистов в ЦАР

Фото: AFP
Фото: AFP

В день своей госпитализации издатель интернет-издания "Медиазона" и активист Pussy Riot Петр Верзилов должен был получить окончательный доклад расследования о гибели троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике.

Ссылаясь на двух ознакомленных источников, "Новая газета" пишет, что журналист был одним из участников расследования смерти Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. С последним он дружил и даже сам должен был отправиться с ними в экспедицию, которую организовал Центр управления расследованиями.

Верзилов нашел иностранных специалистов, которые работали на месте гибели россиян, и даже финансирование для их работы.

Напомним, что Верзилова госпитализировали в Москве 11 сентября и через два дня перевели в реанимацию НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии. 15 сентября журналиста доставили для лечения в Берлин.

19 сентября немецкие врачи подтвердили версию об отравлении, но они затрудняются сказать, чем именно, и лишь допускают, что это могли быть медикаменты или натуральные вещества.

Как мы уже писали, Петр Верзилов является гражданином России и Канады, в связи с чем премьер-министр последней Джастин Трюдо уже выразил свою обеспокоенность по поводу его отравления.
отравление, верзилов, Джемаль, ЦАР
Источник:

Новая газета

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