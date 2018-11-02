Неразбериха в небесах: Россия не разрешила лететь лайнеру Air France

Сегодня, 14:47

Пилот, летевший из Парижа в Хошимин, принял решение вернуться после того, как Россия запретила ему пересекать свое воздушное пространство

Фото: ERIC SALARD/Flickr
Фото: ERIC SALARD/Flickr

Лайнеру крупнейшей французской авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF 258 Париж – Хошимин, пришлось вернуться во французскую столицу, поскольку Россия запретила ему пересекать свое воздушное пространство.

1 ноября, спустя шесть часов после вылета из аэропорта Шарля де Голля, пилот включил громкую связь и объявил, что вынужден вернуться, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на пассажирку рейса. При этом штурман отметил, что никогда раньше с таким не сталкивался.

По возвращении авиаперевозчик не смог как-либо объяснить произошедшее, допустим возможность компьютерной ошибки, которая могла привести к случившемуся. Журналистам представители Air France сказали, что разбираются в инциденте.

В то же время в Росавиации заявили, что как правило не затрагивающий воздушное пространство России и не требующий разрешений рейс "был значительно изменен". При этом авиакомпания предварительно не запрашивала разрешения на полет.

"Находясь в воздушном пространстве Белоруссии, экипаж AF 258 был проинформирован российским провайдером аэронавигационных услуг об отсутствии разрешения", — утверждают в ведомстве.

Компания-провайдер предложила в оперативном порядке обработать запрос и обеспечить пролет воздушного судна над Россией, но экипаж решил прекратить выполнение рейса и не входить в воздушное пространство России.

Напомним, что вчера Air France оказалась в центре другого инцидента – один из самолетов авиакомпании был задет крылом лайнера американской авиакомпании Delta Air в аэропорта Шарля де Голля.

Кроме того, в апреле авиаперевозчик был вынужден отменить около трети рейсов из-за забастовок сотрудников.
самолет, полеты, лайнер, Air France
Источник:

РБК

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