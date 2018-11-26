Несколько миллиардов своровано: в России назвали самое коррупционное ведомство
Проверка Счетной палаты РФ показала множество нарушений в одном из самых финансируемых государственных учреждений страны
Российская государственная корпорация "Роскосмос" является бесспорным рекордсменом в вопросе финансовых нарушений в стране, утверждает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Большие проблемы у нас с "Роскосмосом". Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные", – сказал он в эфире одного из российских телеканалов 26 ноября.
Кудрин приписывает к нарушениям неправильное проведение закупок, завышение цен и омертвление средств, которые были выделены на недостроенные или простаивающие объекты.
"Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано", — констатировал Кудрина.
В ответ на это в самом "Роскосмосе" отметили, что в госкорпорации все еще идет проверка Счетной палаты, а по ее результатам обещали "сделать необходимые выводы" и "провести организационные действия".
Напомним, ранее руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поставил под сомнение то, что американцы побывали на Луне.
Мы также писали, что ранее Казахстан отказался от услуг Роскосмоса", сделав выбор в пользу американской компании SpaceX.