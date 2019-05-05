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"Нет войне с Украиной": в Москве прошла серия одиночных пикетов

5 мая, 17:52

Российские активисты потребовали освободить украинских политзаключенных по принципу "всех на всех"

Фото: Facebook Konstantin Kotov
Фото: Facebook Konstantin Kotov.

В российской столице состоялась серия пикетов в поддержку политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который сейчас по сфальсифицированным обвинениям отбывает незаконное наказание в колонии в городе Лабытнанги, пишет "Крым.Реалии".

Ссылаясь на одного из активистов Константина Котова, издание утверждает, что пикетирующие потребовали обменять заключенных между Россией и Украиной по принципу "всех на всех". 

В связи с этим они вышли к станции метро "Арбатская" с плакатами "Обмен всех на всех! Свободу Олегу!", "Нет войне с Украиной".

Котов утверждает, что сразу же после начала акции полицейские подошли к нему для проверки документов.

"Они проверили у меня паспорт, убедились, что я гражданин России. Хотели еще регистрацию, но я не показал. Долго спорили, я их убеждал, что регистрацию проверять они не имеют права. В конце концов они ушли", – утверждает активист.

Напомним, что в прошлом октябре в Москве также состоялась акция протеста, участники которой потребовали у режима Владимира Путина освободить украинских политзаключенных, в том числе и Сенцова, и обменять их на задержанных россиян на Донбассе.

Кроме того, мы писали о другой акции в поддержку украинского политзаключенного, которая прошла в Москве, где неподалеку от Киевского вокзала растянули баннер с его портретом.

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Тег Россия, москва, акция, акция протеста, пикет, демонстрация, Сенцов, обмен пленными

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