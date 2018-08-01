Нетрезвый россиянин на спор вплавь незаконно пересек границу с ЕС

Сегодня, 01:42

Гражданин РФ поспорил с друзьями на две бутылки водки, что сплавает в Эстонию и обратно, но в дело вмешались пограничники

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Эстонскими пограничниками зарегистрирован факт незаконного пересечения границы со стороны России на озере Пабра. Нарушителем оказался гражданин РФ, который и был задержан, но уже российскими пограничниками после возвращения из "турне". Об этом сообщает портал ERR.

Как сообщает издание, в понедельник, 30 июля, вечером, неизвестный на тот момент мужчина, вплавь пересек озеро Пабра, по которому проходить граница между государствами, и таким образом незаконно заплыл из России в Эстонии, а затем вернулся обратно.

И хотя длина озера Пабра – 2 км, а ширина – 850 м, эстонская сторона оперативно сообщила об инциденте российским коллегам, которые уже ждали соотечественника на берегу, и задержали нарушителя.

У задержанного мужчины обнаружили признаки опьянения. После прохождения процедуры идентификации задержанный сообщил пограничникам, что поспорил с друзьями на две бутылки водки, переплывет озеро туда и обратно. При этом, по его словам, он не учел, что речь идет о приграничном водоеме, и тем самым он совершит незаконное пересечение временной контрольной линии между Эстонией и Россией.

Напомним, что в марте российский военный самолет Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло.

А уже в июле самолет российского президента, направляясь в Хельсинки, нарушил воздушное пространство Эстонии. 
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