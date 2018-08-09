Невзоров потроллил Медведева: Мечта сбылась, кольцо врагов сомкнулось

Сегодня, 04:30

Америка и Европа считают Россию основой угрозой цивилизации, напомнил известный журналист

Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков и Владимир Путин / Фото: AFP
Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков и Владимир Путин / Фото: AFP

Заявления председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о том, что вокруг России смыкается кольцо врагов, преподносятся как очередная "победа" Москвы, оказывающейся во все больше изоляции от остального мира.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Совсем недавно Дмитрий Анатольевич Медведев не без гордости, я бы даже сказал, игриво сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Я могу даже процитировать: "А когда кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься и количество стран, которые входят в НАТО, всё увеличивается…" Вот поразительно, что во время этого заявления Дмитрий Анатольевич не подмигнул и ладошки не потер. Все-таки, он, что называется, сдержался, и это удивительно", – иронизирует журналист.

"Но, правда, из-за этого тема беспокойства осталась нераскрытой. Почему он ее не развил, не знаю. Может быть, пришло время дневных селфи, а, может быть, как раз в этот момент занесли изготовленные врагами кроссовки, новую партию, и ему стало не до всех этих пустяков типа внешней политики", – продолжает публицист.

По его словам, Медведев умеет виртуозно преподнести подобные слова.

"Именно "кольцо врагов вокруг России" преподносится как огромное победоносное достижение внутренней и внешней политики. Это сияющий итог усилий. Мне не хочется, конечно, портить этот праздник и напоминать, что у любого другого правительства любого другого государства первоочередная задача как раз диаметрально противоположная – всего этого не допустить. Но только не в России", – говорит Невзоров.

"Вот смотрите, действительно, "кольцо врагов" — это очередная победа. Причем это не просто как бы мания величия, это уже абсолютная реальность, потому что усилия президента, правительства и народ оценены, и (министр обороны Великобритании. – Ред.) Уильямсон Гэвин …  сообщил миру, что Россия является угрозой всему миру, что она всё более агрессивна, и что и Америка и Европа считают Россию основой угрозой цивилизации. В общем, мечта сбылась: кольцо врагов сомкнулось", – подытожил журналист.

Напомним, ранее Невзоров резко отозвался о российском государстве, назвав его могущественным и опасным жуликом. По его мнению, нельзя иметь дела с Госдумой, Совфедом и всеми госслужбами.

Также напомним, Невзоров "пожалел" Путина, по его словам президент РФ обязан придумывать забавы для огромного количества идиотов.
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