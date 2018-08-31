Невзоров снова троллит Медведева и "Единую Россию": Кокса нет, но вы держитесь

Сегодня, 03:41

Уничтожение партии кокаина с символикой российской партии власти продолжает вызывать живой отклик в обществе

Дмитрий Медведев / Фото: kremlin.ru
Дмитрий Медведев / Фото: kremlin.ru

Сообщение о том, что в Бельгии перехватили две тонны кокаина с логотипами "Единой России" должно было заставить номинального главу партии власти, председателя правительства РФ Дмитрия Медвева обратиться к сопартийцам.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"У каждой недели должна быть какая-то единая, крайне характерная и характеризующая эту неделю фраза, которая должна прозвучать обязательно. Такая фраза, разумеется, есть. Вообще, ее должен был бы сказать своей партии Дмитрий Медведев. Но поскольку он тогда пропал, то я могу обратиться к "Единой России" со следующими словами: "Ребята, кокса нет, но вы держитесь", – иронизирует журналист.

"Дело в том, что, как вы знаете, разыгралась драма с задержанием и изъятием нескольких тонн брикетированного и аккуратно расфасованного в упаковки с символикой "Единой России" кокаина. Но вообще, вся эта ситуация, она позволяет по-другому взглянуть на эту партию, гораздо более оптимистично", – говорит публицист.

Он заметил, что его мнение о "Единой России" улучшилось, потому что до этого дня он был уверен, что все члены партии власти регулярно принимали нафталин. 

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"Конечно, остались вопросы по пакетикам. Непонятно, это суточная доза, разовая? Все оправдания, которые звучат, они всерьез приняты быть не могут. Понятно, что это некий сухой партийный паек. Понятно, что он не доехал и поэтому в Государственной думе, там всё очень грустно. Там люди ползают просто как притравленные мухи. Не принимаются законы, сколько лобков не потрогано… То есть никакой законодательной активности нету", – делает вывод Невзоров.

По его словам, самые сильные приметы недоехавшей партии кокаина на данный момент зарегистрированы в городе Псков.

"Там уже держаться не могут. И местный главный единоросс, пребывая в состоянии, которое наркологи называют абстинентный синдром, он обклеил Псков плакатами "Враги народа", но почему-то на эти плакаты разместил свою собственную фотографию. Но это объясняется просто – что, в общем, пакетики до адресатов не дошли, и это сейчас мы все почувствуем", – подчеркнул журналист.

Напомним, ранее Невзоров потроллил Медведева за то, что его заявления о том, что вокруг России смыкается кольцо врагов, преподносятся как очередная "победа" Москвы, оказывающейся во все больше изоляции от остального мира.
Медведев, кокаин, невзоров, Единая Россия, троллинг

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