Невзоров троллит "отравителей" Скрипаля за оргию с проституткой: Миф о ГРУ окончательно разрушен

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в причастности к отравлению экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, своей оргией в лондонском отеле с проституткой и наркотиками разрушили миф о советской разведке.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Надо знать эту гостиницу. Она до такой степени пахуча, что вроде бы в эту гамму ничего нельзя добавить. Но вот русские Джеймс Бонды, они носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был, действительно, очень шумный. Но тоже надо понимать, что подготовка спецназа в России, она включает в себя обязательно изучение и выкрикивание мощных речовок: "Если не мы, то кто же?", "За Родину, за Сталина!", "Можем повторить" и так далее", – иронизирует журналист.

Он шутливо заметил, что подготовка ГРУшников, которая включает в себя преодоление сложных препятствий, отвесных бетонных стены и минных полей, также предполагает тесное общение с очень дешевыми дамами, что, по методике ГРУ, требует хорового выкрикивания и поддержки.

"Вообще, миф о русском ГРУ, о русской разведке, боюсь, окончательно разрушен. Остается надеяться, что те "ястребы", которые есть в правительстве, они сделают какие-то выводы и из всей этой истории извлекут очень серьезный урок и, несомненно, должны будут увеличить бюджет ГРУ так, чтобы теперь у каждого спецагента были средства на личные носки и даму как минимум. Потому что иначе получается ужасно. Вопрос о качественной марихуане почему-то пока еще не стоит, хотя … этот вопрос важнейший", – резюмировал публицист.

Напомним, ранее Невзоров усомнился в квалификации Боширова и Петрова, заявив, что в советские времена разведка и ГРУ умелb совершать эти выходки красиво и эффектно. Всегда подпадая под подозрение, но имея и умея из-под этих подозрений выкарабкаться.