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Невзоров троллит Путина за визит в Коммунарку: Искал знакомую продавщицу мороженного

27 марта, 04:35

Игорь Тимофеев

Теперь часть россиян надеется, что коронавирус свалит хозяина Кремля, говорит журналист

Владимир Путин в костюме спецзащиты

Владимир Путин в костюме спецзащиты / Фото: сайт Кремля

Визит президента РФ Владимира Путина в инфекционную больницу в подмосковной Коммунарке, где содержат больных коронавирусом, был таким же постановочным, как и покупка мороженого на авиакосмическом салоне МАКС-2019 .

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Владимир Владимирович Путин в ослепительном канареечного цвета скафандре шагнул прямо в пасть коронавируса в Коммунарке. Зачем? Чтобы бессмысленно пошататься по отделениям, вероятно, в поисках знакомой продавщицы мороженного из ВДНХ. Но мороженщица, вероятно, не дожила до этого светлого момента", – иронизирует журналист.

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По его мнению, визит Путина в инфекционную больницу не был напрасным.

"Потому что, во-первых, в сердца части россиян он заронил робкую, но безумную надежду на то, что вирус в его густой больничной концентрации все-таки способен преодолеть канареечную клеенку и впиться в главные альвеолы страны. И теперь все будут, в общем, с нетерпением отсчитывать, вероятно, недельку и ждать в телевизоре перекошенного Пескова и его трагического сообщения об отмене части плановых встреч, мероприятий и о необходимости накрытия всего Кремля кислородным куполом", – продолжает публицист.

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Был, по его словам, и еще один результат посещения Коммунарки, когда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков провел "ловкий апгрейд" и избавился от своего старого телефона.

"Я подозреваю, три или четыре фэсэошника были оставлены специально для того, чтобы понаблюдать мученическую кончину этого телефона", – добавил Невзоров.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин в спецхалате и респираторе посетил больницу с зараженными коронавирусом .

Также писалось, что во время визита Путина в инфекционную больницу, его пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил медиков уничтожить телефон , на который снимали хозяина Кремля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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