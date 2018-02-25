Невзоров: Убитые американцами в Сирии наемники Вагнера принесли России ощутимую пользу

Благодаря разгрому 7 февраля наемников ЧВК "Вагнер" в Сирии войсками США Госдума России на минуту прервала свою деятельность, что положительно сказалось на стране. Такое мнение высказал известный российский публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Убитые американцами в Сирии ихтамнеты принесли Российской Федерации существенную ощутимую пользу. Можно сказать, что они погибли не зря... Как вы знаете, Государственная дума постоянно из кожи вон лезет, чтобы сделать жизнь в России гаже, хуже, безнадежнее и дороже. Ничего, кроме проблем и тягот для жителей Российской Федерации Государственная дума не порождает. Она генерирует совершенно дикие фантастические радости практически каждое мгновение. Все ее инициативы губительны и обходятся нам очень дорого", – рассказал он.

Публицист отметил, что каждое мгновение молчания Госдумы бесценно.

"Исполняя ритуал поминовения ихтамнетов, Государственная дума торжественно молчала целую минуту. Конечно, возникает вопрос: хватит ли уж Вагнера бойцов, чтобы обеспечить хотя бы час ее молчания? Но будем на это надеться", – подытожил Невзоров.

Ранее Невзоров рассказал, как Путин спасет своих олигархов от санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что потери ЧВК "Вагнер" в Сирии, по неподтвержденным данным, составили от 215 до более 600 человек убитыми, кроме того, в Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками.

Накануне Трамп назвал действия России в Сирии "гуманитарным бесчестием".

Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что российская армейская группировка утверждала, будто граждан России нет на месте столкновения. "Как вы знаете, мы прилагаем все усилия, чтобы не ставить под угрозу россиян", – подчеркнул министр.

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Россия отрицала присутствие своих граждан на плацдарме в Сирии, по которому нанесла удар авиация коалиции, а затем запросила режим тишины, чтобы забрать своих убитых и раненых, писала газета The Washington Post.

15 февраля в МИД РФ заявили, что в результате вооруженного столкновения в Сирии погибли пять человек – предположительно, граждан России.

Ранее сообщалось, что сирийский конфликт перерастает в международную войну.