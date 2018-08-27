Незадолго до крупной акции протеста Навального арестовали на месяц

Тверской суд Москвы назначил 30 суток ареста российскому оппозиционеру Алексею Навальному, признав его виновным в организации несанкционированного мероприятия в январе 2018 года.

Об этом говорится в решении суда, принятого в понедельник .

Речь идет о январской акции, когда на Навального был составлен протокол об административном правонарушении.

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Отмечается, что 25 августа сотрудники полиции задержали Навального возле его дома и увезли в отделение, где он и находился до суда.

Как сообщалось, ранее Навального задержали 5 мая в Москве на Пушкинской площади, где проходил несогласованный с российскими властями митинг "Он нам не царь". Ему удалось выступить, но сразу же после этого силовики унесли его в автозак ногами вперед.

Напомним, 28 января в городах России прошли акции сторонников Алексея Навального.

Ранее сам Алексей Навальный был задержан на Тверской улице в Москве. В пресс-службе московского главка сообщили, что столичная полиция составит в отношении оппозиционера протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).