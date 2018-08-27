Незадолго до крупной акции протеста Навального арестовали на месяц
25 августа сотрудники полиции задержали Навального возле его дома
Тверской суд Москвы назначил 30 суток ареста российскому оппозиционеру Алексею Навальному, признав его виновным в организации несанкционированного мероприятия в январе 2018 года.
Об этом говорится в решении суда, принятого в понедельник .
Речь идет о январской акции, когда на Навального был составлен протокол об административном правонарушении.
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Отмечается, что 25 августа сотрудники полиции задержали Навального возле его дома и увезли в отделение, где он и находился до суда.
Как сообщалось, ранее Навального задержали 5 мая в Москве на Пушкинской площади, где проходил несогласованный с российскими властями митинг "Он нам не царь". Ему удалось выступить, но сразу же после этого силовики унесли его в автозак ногами вперед.
Напомним, 28 января в городах России прошли акции сторонников Алексея Навального.
Ранее сам Алексей Навальный был задержан на Тверской улице в Москве. В пресс-службе московского главка сообщили, что столичная полиция составит в отношении оппозиционера протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).