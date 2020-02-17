"Незаконно созданное государство": в РФ судья удивил заявлением об СССР

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Как известно, президент РФ Владимир Путин считает трагедией века распад СССР, но не все в России с ним согласны. Судья конституционного суда обвинил Советский Союз в репрессиях и назвал действия советской власти террористическими, сообщает "Коммерсант".

Речь идет о судебном разбирательстве относительно возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий. Три заявительницы требовали дать им жилплощадь в Москве, которой лишились их родители, попавшие под высылку в советское время. Столичное законодательство не позволяло удовлетворить требование заявительниц, однако Конституционный суд встал на сторону женщин.

Судья конституционного суда РФ Константин Арановский в дополнении к судебному постановлению сделал неожиданное заявление. По его словам, реабилитацию жертв репрессий, которую предусматривает действующий закон, нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником.

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"Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний. Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии. Вина, бесспорно, присутствует в составе многолетнего злодеяния… Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма. Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима. С такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность", – заявил судья.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конституции РФ пропишут "победу СССР в Великой Отечественной войне". В Москве обеспокоились, что в последнее время якобы участились попытки переписать историю Второй мировой войны.

А недавно президент Украины Владимир Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировой.

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