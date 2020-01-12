Нежный Путин: шоколадки с изображением президента РФ рассмешили соцсети

Пользователи не оценили замысел художника, который изобразил президента России рядом с лосем

Фото: Vitaly Kislov/Facebook

В России, где ранее детям в новогодние наборы положили конфеты с изображением президента их страны, продолжают выдумывать новые способы, как угодить Владимиру Путину.

Так, компания ShokoBox выпустила серию шоколадных изделий, украсив их различными портретами хозяина Кремля. В частности, молочный шоколад "Нежный", на обертке которого изображен Путин, который кормит лосенка.

Данная картина "Президент. Добрейшей души человек" была написана российским прокремлевским художником Алексеем Сергиенко после очередной пропагандистской акции – визита Путина в национальный парк "Лосиный остров" в 2010 году, где он действительно кормил лосят.

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Такая продукция не оставила пользователей соцсетей равнодушными.

Напомним, ранее бразильская пиар-компания Platinum и рекламное агентство Z+ разработали оригинальную рекламу презервативов, изобразив в завязанном резиновом изделии президента Владимира Путина.

Ранее мы также писали о другой уловке российских маркетологов – в Набережных Челнах наладили выпуск мороженого "Обамка", на упаковке которого был изображен темнокожий мальчик с серьгой в ухе и эскимо в руке. После шумихи в СМИ данную продукцию сняли с производства.

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