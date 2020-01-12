Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Нежный Путин: шоколадки с изображением президента РФ рассмешили соцсети

12 января, 16:40

Пользователи не оценили замысел художника, который изобразил президента России рядом с лосем

Фото: Vitaly Kislov/Facebook

Фото: Vitaly Kislov/Facebook

В России, где ранее детям в новогодние наборы положили конфеты с изображением президента их страны, продолжают выдумывать новые способы, как угодить Владимиру Путину.

Так, компания ShokoBox выпустила серию шоколадных изделий, украсив их различными портретами хозяина Кремля. В частности, молочный шоколад "Нежный", на обертке которого изображен Путин, который кормит лосенка.

Данная картина "Президент. Добрейшей души человек" была написана российским прокремлевским художником Алексеем Сергиенко после очередной пропагандистской акции – визита Путина в национальный парк "Лосиный остров" в 2010 году, где он действительно кормил лосят.

Реклама

Такая продукция не оставила пользователей соцсетей равнодушными.

В тренде
Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео

Напомним, ранее бразильская пиар-компания Platinum и рекламное агентство Z+ разработали оригинальную рекламу презервативов, изобразив в завязанном резиновом изделии президента Владимира Путина.

Ранее мы также писали о другой уловке российских маркетологов – в Набережных Челнах наладили выпуск мороженого "Обамка", на упаковке которого был изображен темнокожий мальчик с серьгой в ухе и эскимо в руке. После шумихи в СМИ данную продукцию сняли с производства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия шоколад конфеты сладости Владимир Путин

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и Путина
В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и ПутинаДругие страны
По продолжению
По продолжению "Северного потока – 2" в Европе пустили российский газЭкономика
В России детям раздали конфеты с изображением Путина: в составе водка и перец чили (фото)
В России детям раздали конфеты с изображением Путина: в составе водка и перец чили (фото)Россия
"Пока что Зеленский часто ведет себя, как Голобородько": интервью с Ириной БекешкинойУкраина
Холопам и крепостным: Жириновский устроил раздачу денег на Красной площади, видео
Холопам и крепостным: Жириновский устроил раздачу денег на Красной площади, видеоРоссия
Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФ
Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...