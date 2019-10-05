Никакого "плана Б": в Кремле хотят еще кое-чего вместе с "формулой Штайнмаера"

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Представитель России при Постоянном совете ОБСЕ Александр Лукашевич завил, что для встречи в ноормандском формате Украина должна четко выполнить "формулу Штайнмаера", а не готовить "план Б", как об этом говорил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Заявление Лукашевича опубликовано на сайте МИД России.

Лукашевич рассказал, что перспектива проведения саммита "нормандской четверки" станет понятной "после подтверждения разведения сил и средств в Петровском и Золотом".

"В нынешних условиях "мяч" в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В ином случае встреча ради встречи вряд ли востребована. Украинскому руководству не стоит пытаться использовать саммит в "нормандском формате" только для решения своих внутриполитических задач, а не для продвижения в урегулировании", — считает Лукашевич.

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"В нынешних условиях не может быть никакого "плана Б". Единственно возможный путь — политико-дипломатическое урегулирование кризиса", — подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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