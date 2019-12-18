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Все меньше россиян верят в нормализацию отношений с Украиной – опрос

18 декабря, 13:45

За полгода тех, кто полагает, что отношения двух стран будут ухудшаться и дальше, стало почти вдвое больше

/ Фото: Сегодня

В России, где ранее оказалось, что почти каждый второй считает Украину врагом, растет количество тех, кто не верит в наступление братских и союзнических отношений с Украиной в будущем.

Об этом свидетельствует обнародованное 18 декабря исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, число тех, кто полагает, что отношения двух стран будут и дальше ухудшаться, выросло с июля почти вдвое — с 6% до 11% в декабре Причем наибольшее количество людей из этой категории проживают в Москве и Санкт-Петербурге (16%).

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В то же время сократилось число россиян, которые верят в то, что между Россией и Украиной могут быть в будущем братские и союзнические отношения – с 18% в июле до 14%.

Кроме того, с 24% до 18% уменьшилось количество респондентов, которые верят в наступление хотя бы дружеских отношений между странами.

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Большинство россиян (43%) полагают нормализацию отношений возможной, но братскими и союзническими им уже не быть, утверждают в ВЦИОМ. Число сторонников данной точки зрения увеличилось на 1%.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выстраивать отношения с Россией только при условии деоккупации Донбасса и Крыма, освобождения украинских заложников и политзаключенных.

В то же время 10 декабря у Зеленского состоялся первый личный контакт с его российским коллегой Владимиром Путиным – президенты встретились на полях саммита "Нормандской четверки", который проходил в Елисейском дворце в Париже.

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Источник: Сегодня

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