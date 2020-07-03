"Никогда такого в России не было": Путин о дискриминации геев в РФ

Президент России не видит ущемлений прав секс-меньшинств в своей стране

В России, президент которой поручил законодательно закрепить понятие семьи как союза мужчины и женщины, нет дискриминации секс-меньшинств.

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Об этом, как сообщили на сайте Кремля, на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ 3 июля заявил российский президент Владимир Путин.

"В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда такого в России не было и не будет никогда", – сказал Путин.

Президент также не считает дискриминационным действующий в его стране запрет "пропаганды гомосексуализма".

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"Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо. Вот мы против чего", – добавил Путин.

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Напомним, что в прошлом году в России вспыхнул скандал из-за пыток, похищений и убийств геев в Чечне, всего пострадали около 40 человек -- как мужчины, так и женщины.

Как мы уже писали, 1 июля в России завершилось голосование по поправкам к Конституции. Всего в основной закон страны предполагается внести порядка двух сотен изменений, но наиболее возмутила оппозицию и население одна – про обнуление сроков Путина, что позволит ему избираться еще дважды и фактически править до 2036 года.

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