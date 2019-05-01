Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Николас Мадуро заявил о подавлении госпереворота в Венесуэле

1 мая, 15:12

Повстанцы, уточнил президент страны, будут наказаны

Фото: Getty Images

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о подавлении попытки государственного переворота, который мог произойти в стране 30 апреля. Об этом он сказал в своем обращении к венесуэльцам.

По его словам, с помощью протестов и столкновений повстанцы пытались наполнить стану насилием. Инициатором государственного переворота, считает Мадуро, стал бывший мэр Каракаса и основатель социал-демократической партии "Народная воля" Леопольдо Лопес.

Действия повстанцев не останутся безнаказанными, пригрозил Мадуро.

Напомним, в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства задержаны не менее 83 человек. Согласно подсчетам НПО, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.

В ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Венесуэла, протест, повстанцы, Мадуро, государственный переворот

Вы сейчас просматриваете новость " Николас Мадуро заявил о подавлении госпереворота в Венесуэле". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп обсудил ситуацию в Венесуэле с Макроном

Вчера, 23:26

Президент США выразил поддержку жителям Венесуэлы, где происходят беспорядки

Министр обороны Венесуэлы согласился с тем, что Мадуро должен уйти — Белый дом

Вчера, 22:45

США считают происходящие в Венесуэле события потенциально переломным моментом

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

Перед ним вставали на колени даже зеки

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

«Милан» нашел замену Гаттузо

Лера Кудрявцева выложила снимок подросшей дочери

В ПФ рассказали, сколько украинцев получает пенсию свыше 10 тыс

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Ученые опровергли вывод о «потолке» продолжительности жизни

15 самых жутких и странных существ на планете

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Сегодня, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Вчера, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

29 апреля, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

33-летняя украинская боксерша Юлия Лясота скончалась

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж