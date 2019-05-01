Николас Мадуро заявил о подавлении госпереворота в Венесуэле

Повстанцы, уточнил президент страны, будут наказаны

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о подавлении попытки государственного переворота, который мог произойти в стране 30 апреля. Об этом он сказал в своем обращении к венесуэльцам.

По его словам, с помощью протестов и столкновений повстанцы пытались наполнить стану насилием. Инициатором государственного переворота, считает Мадуро, стал бывший мэр Каракаса и основатель социал-демократической партии "Народная воля" Леопольдо Лопес.

Действия повстанцев не останутся безнаказанными, пригрозил Мадуро.

Напомним, в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства задержаны не менее 83 человек. Согласно подсчетам НПО, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.

В ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.

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