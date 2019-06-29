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Никому ничего не должны: Россия выставила требования по погашению долга перед ПАСЕ

29 июня, 17:22

Позицию Москвы раскрыл замминистра финансов РФ Сергей Сторчак

Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Для погашения задолженности России по взносам в Совет Европы есть только политическое решение, однако необходимо согласовать еще график, порядок и маршрут платежа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака.

По его словам, о погашении задолженности до 30 июня "речь не идет".

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ – протокол, меморандум – вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", – отметил замглавы Минфина.

По его словам, такие "вещи требуют определенного решения".

"Скорее всего, мои коллеги, возможно, мой департамент, будут отрабатывать специальный документ, пройдет выверка до копейки, сколько мы обязаны заплатить за период неплатежей", – отметил Сторчак.

Замглавы Минфина РФ добавил, что "как только будет установлена сумма, будет установлен график платежей – возможно, это будет единовременный платеж".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


Кроме того, глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев сообщил, что член российской делегации в Ассамблее Шамсаил Саралиев начал угрожать литовскому коллеге Эмануэлису Зингерису из-за критики лидера Чечни Рамзана Кадырова.

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Тег Россия, долги, Совет Европы, сторчак, ПАСЕ

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