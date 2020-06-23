"Никто не приедет": Политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"

Возможно, если бы парад перенесли на осень, приехали бы больше лидеров - уверен политолог

Парад в честь 75-летия победы над фашистской Германией, который несмотря на эпидемию пройдет в Москве в среду, 24 июня, останется без внимания мировой общественности. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" политолог Дмитрий Орешкин.

Реклама

На вопрос о том, не пытается ли Путин с помощью парада "разблокировать" режим международной изоляции, Орешкин ответил утвердительно. Он также уточнил, что никто из крупномасштабных лидеров на парад не приедет.

"Это тоже одна из целей. И это тоже не очень красиво. Потому что мы же понимаем: никто из крупномасштабных лидеров на этот парад не приедет. И в некотором смысле это называется дискредитация такого понятия, как парад. Путин ведь хотел создать что-то вот такое пафосное. А оно не получается. Насколько известно на данный момент, согласились приехать полтора десятка лидеров. Это в основном СНГ плюс Абхазия и Южная Осетия в этом же списке. Целиком и полностью зависимые и состоящие на содержании у Путина главы непризнанных государств приедут. А масштабные мировые лидеры – нет. Так что, как ни крути, вот эти полтора десятка человек не самого крупного калибра не создают ощущения "все флаги в гости будут к нам". Нет такого ощущения. Возможно, если бы парад перенесли на осень, приехали бы больше лидеров. Но нет, нужно проводить сейчас, как можно скорее", – говорит политолог.

Орешкин утверждает, что спешка с парадом вызывает вопросы даже у сторонников российского президента. Но в Кремле решили связать парад с всероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ.

"1 июля пройдет еще одно перенесенное мероприятие – всероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Парад и голосование, безусловно, абсолютно неразрывные явления. Парад призван продемонстрировать, что мы вышли из коронавирусной эпидемии, что все нормально и, значит, надо идти голосовать. Эта спешка не знаю, как у большинства, но у многих даже сторонников Путина вызывает вполне резонные вопросы. Что, у нас враг у ворот?! Почему нам этот парад обязательно провести 24 июня? Почему не 7 ноября? Это историческая дата, когда с парада на Красной площади в 1941-м полки шли оборонять Москву… Сам мэр Москвы Собянин посоветовал москвичам смотреть парад по телевизору. Из соображений безопасности как раз. В общем, действительно, создается ощущение, что припекает. Что вот обязательно надо выйти на этот самый парад. И, конечно, аналитики понимают, что парад – это прелюдия к голосованию. Именно поэтому с ним так спешат: голосование до осени откладывать нельзя. И это у многих создает ощущение такой нехорошей истории. Что парад делается не для того, чтобы, скажем, почтить память павших, почтить саму Победу. А для достижения своих политических целей. Его просто подверстали под голосование, подверстали очень откровенно. И это не очень красиво", – утверждает Орешкин.

Напомним, реализация плана президента России Владимира Путина и внесение изменений в Конституцию РФ вступают в завершающий этап. Несмотря на сложную эпидситуацию в стране, российские власти приняли решение провести т.н. "всенародное голосование" по вопросу конституционной реформы 1 июля.

Голосованию будет предшествовать другое массовое мероприятие – парад Победы в честь 75-летия победы над фашистской Германией. Провести парад 9 мая российским властям помешала эпидемия коронавируса. И хотя сегодня сложно говорить о том, что страна победила эпидемию, парад решено проводить. Состоится он в среду, 24 июня.

Реклама

Почему парад перенесли, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама