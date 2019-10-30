Норвегия заметила масштабные учения России в Северной Атлантике

В учениях задействовали восемь атомных подводных лодок

фото: FORSVARET

Россия начала военные учения в Северной Атлантике. Такую информацию привела военная разведка Норвегии, сообщает NRK.

По данным разведки, российские учения являются самыми масштабными со времени окончания холодной войны. В учениях задействованы 10 российских подводных лодок, которые ранее базировались у Кольского полуострова. Восемь из них — атомные.

Также известно, что подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" уже провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой "Булава".

Реклама

За российскими учениями ведут наблюдение норвежские самолеты. Ожидается, что маневры продлятся два месяца.

Норвежские военные считают, что в рамках этих учений российские подводные лодки попытаются максимально далеко продвинуться в западную часть акватории Атлантического океана и остаться при этом не обнаруженными.

Напомним, в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, в которых задействовала противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи российских военнослужащих.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о другом провале российских военных – на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 разбились две боевые машины десанта. Экипажей внутри машин не было.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама