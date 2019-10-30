Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,86

Норвегия заметила масштабные учения России в Северной Атлантике

30 октября, 08:50

В учениях задействовали восемь атомных подводных лодок

фото: FORSVARET

фото: FORSVARET

Россия начала военные учения в Северной Атлантике. Такую информацию привела военная разведка Норвегии, сообщает NRK.

По данным разведки, российские учения являются самыми масштабными со времени окончания холодной войны. В учениях задействованы 10 российских подводных лодок, которые ранее базировались у Кольского полуострова. Восемь из них — атомные.

Также известно, что подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" уже провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой "Булава".

Реклама

За российскими учениями ведут наблюдение норвежские самолеты. Ожидается, что маневры продлятся два месяца.

В тренде
"Мы тоже каталонцы": в Барселоне прошла акция за единство Испании, опубликованы яркие фото и видео

Норвежские военные считают, что в рамках этих учений российские подводные лодки попытаются максимально далеко продвинуться в западную часть акватории Атлантического океана и остаться при этом не обнаруженными.

Напомним, в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, в которых задействовала противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи российских военнослужащих.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о другом провале российских военных – на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 разбились две боевые машины десанта. Экипажей внутри машин не было.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Норвегия учения подводная лодка военные учения

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В России заасфальтировали трамвайные пути и пустили по ним трамвай
В России заасфальтировали трамвайные пути и пустили по ним трамвайРоссия
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по Донбассу
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по ДонбассуПолитика
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробности
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробностиДонбасс
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и МеркельПолитика
"Грязная манипуляция": Киев ответил Москве на требование признать аннексию КрымаПолитика
Массовый расстрел военных в России: появились новые подробности о стрелке
Массовый расстрел военных в России: появились новые подробности о стрелкеРоссия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...