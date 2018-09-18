Новая крупная потеря России в Сирии: почему Кремль пострадал из-за своей хитрости

Уничтожение российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии из проданного Россией зенитно-ракетного комплекса С-200 никак не повлияет на развитие вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и геополитическую ситуацию в мире.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Думаю, что это никак не повлияет на ход боевых действий. Кстати, у 200-го комплекса нехорошая карма. Напомню про трагедию, когда над Черным морем мы тоже из С-200 сбили самолет – Ту-154. При этом Россия продает иранский и сирийской армии только комплексы С-200. Комплексы С-300 россияне не продают – себя только ими охраняют. В Сирии произошла ошибка в результате работы расчетов, но это война и человеческий фактор, и он никак не повлияет на дальнейших ход событий, потому что винить фактически некого. Сейчас россияне накажут данный конкретный расчет, проведут служебное расследование, и те, кто виноват, просто понесут наказание", – подчеркнул он.

По словам Жданова, в инциденте с Ил-20 Кремль вынужден признать факт ошибки, и он уже не настаивает на том, что это была израильская авиация или "происки Америки". А тем более не обвиняет французский фрегат, который тоже вел огонь ракетным вооружением по целям на территории Латакии.

"Россия не снабжает сирийскую армию Асада системой распознавания "свой-чужой", потому что никто свои коды открывать не намерен. Напомню про инцидент, когда Украина продала США один комплекс ЗПРК "Тунгуска" (армейская ПВО), и был очень большой скандал с РФ. Потому что России пришлось менять коды в системе опознавания "свой-чужой". Поэтому и в Сирии никто не откроет свои коды даже союзникам. Россияне должны были поделиться и сказать военным Асада, что в таком-то диапазоне летит Ил-20, а расчеты должны были знать программу полета этого самолета. Но коды системы опознавания сирийцам россияне не открывают", – пояснил военный эксперт.

Как сообщалось, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем Ил-20.

CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщила, что Ил-20 был сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Александр Полищук называл главные просчеты России в ситуации с использованием ПВО сирийцами.