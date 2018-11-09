Новая постановка и автобиография: тюремщики рассказали, чем занят Олег Сенцов

Сегодня, 13:53

Премьера написанной по сценарию узника Кремля пьесы "Номера" состоится в Киеве в декабре

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

Незаконно осужденный и удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов, несмотря на свой приговор, не прекращает творческую деятельность – политзаключенный готовит к изданию собственную книгу и дистанционно ставит пьесу в Киеве.

Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Валерий Максименко.

По его словам, премьера написанной по сценарию Сенцова пьесы "Номера" запланирована в Киеве в декабре.

"Это – пьеса-антиутопия, где сатирически отражены отношения между людьми", – пояснил говорит Максименко.

Также узник Кремля пишет автобиографическую книгу в виде сборника рассказов о своем детстве и планирует перевести ее на пять языков. При этом Максименко утверждает, что якобы Олег Сенцов даже хочет подарить первый экземпляр издания руководству Лабытнангской колонии, в которой отбывает наказание. Будто так украинский режиссер решил выразить благодарность за подобающее обращение.

Кроме того, по словам Максименко, Сенцов перечитывает "Войну и мир" Льва Толстого и изучает английский язык.

Насчет состояния политзаключенного, то, несмотря на длительную голодовку, которая вызвала у него жуткие осложнения, "со здоровьем у него все отлично", говорит он.

Напомним, ранее в ФСИН заявляли, что лечение Олега Сенцова после его выхода из голодовки практически завершено.

Также мы писали, что он завещал права на экранизацию лент по его сценариям своей коллеге Евгении Врадий.
театр, книга, политзаключенные, Сенцов, Олег Сенцов
Источник:

ТАСС

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