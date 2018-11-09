Новая постановка и автобиография: тюремщики рассказали, чем занят Олег Сенцов

Премьера написанной по сценарию узника Кремля пьесы "Номера" состоится в Киеве в декабре

Незаконно осужденный и удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов, несмотря на свой приговор, не прекращает творческую деятельность – политзаключенный готовит к изданию собственную книгу и дистанционно ставит пьесу в Киеве.

Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Валерий Максименко.

По его словам, премьера написанной по сценарию Сенцова пьесы "Номера" запланирована в Киеве в декабре.

"Это – пьеса-антиутопия, где сатирически отражены отношения между людьми", – пояснил говорит Максименко.

Также узник Кремля пишет автобиографическую книгу в виде сборника рассказов о своем детстве и планирует перевести ее на пять языков. При этом Максименко утверждает, что якобы Олег Сенцов даже хочет подарить первый экземпляр издания руководству Лабытнангской колонии, в которой отбывает наказание. Будто так украинский режиссер решил выразить благодарность за подобающее обращение.

Кроме того, по словам Максименко, Сенцов перечитывает "Войну и мир" Льва Толстого и изучает английский язык.

Насчет состояния политзаключенного, то, несмотря на длительную голодовку, которая вызвала у него жуткие осложнения, "со здоровьем у него все отлично", говорит он.

Напомним, ранее в ФСИН заявляли, что лечение Олега Сенцова после его выхода из голодовки практически завершено.

Также мы писали, что он завещал права на экранизацию лент по его сценариям своей коллеге Евгении Врадий.