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Новая стрельба в России: убит работник суда, есть раненые

16 января, 09:30

Мотивы стрелка из Новокузнецка пока неизвестны

/ Фото: Pixabay

Житель Новокузнецка (Кемеровской области России) устроил стрельбу из ружья в здании мирового суда. В результате стрельбы ранения получили судебный пристав и посетительница суда.

Сам стрелок был задержан, однако мотивы его поступка на данный момент неизвестны.

Как оказалось, судебный пристав был ранен в живот, после чего у него начался травматический шок, и он скончался в машине скорой помощи.

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Вторая пострадавшая – юрист. У нее ранения ног и лица, женщина находится в тяжелом состоянии.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Напомним, это не первая стрельба в России. 19 декабря 2019 года в Москве россиянин Евгений Манюров расстрелял сотрудников ФСБ на Лубянке. Погибли три человека – сам 39-летний стрелок, а также два российских силовика. Еще четыре человека получили ранения.

Также сообщалось, что 14 ноября в строительном колледже Благовещенска Амурской области РФ студент застрелил другого учащегося и покончил жизнь самоубийством . Кроме того, еще три человека получили ранения.

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Россия убийство жертва стрельба

Источник: Интерфакс

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