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Новое ЧП с авиацией России: военный Ан-26 попал в аварию при посадке

Сегодня, 16:59

Во время посадки военно-транспортный самолет выкатился за пределы летного поля в аэропорту "Остафьево"

Ан-26
Ан-26. Фото: Flickr
Новое ЧП с авиацией России: военный Ан-26 попал в аварию при посадке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d3c/791/5c7d3c79124cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d3c/791/5c7d3c79124cd.jpg Россия Во время посадки военно-транспортный самолет выкатился за пределы летного поля в аэропорту "Остафьево"

В Москве произошел очередной опасный инцидент в аэропорту, на этот раз ЧП случилось в "Остафьево", где после приземления военно-транспортный самолет одной из силовых структур выкатился с летного поля.

"Военно-транспортный самолет Ан-26 приземлился в "Остафьево", однако ему не удалось удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы, и он выкатился с летного поля", – сообщили в службах аэропорта.

По предварительным данным, самолет прибыл с одного северо-запада России.

Данных о пострадавших в результате случившегося не поступало.

Напомним, ранее стало известно об аналогичном инциденте, который произошел в конце прошлого месяца в аэропорту "Шереметьево", где из-за гололеда частный бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.

Мы также писали об аварии летевшего из Москвы пассажирского самолета в Сочи. Сев, лайнер Boeing-737 выкатился за пределы ВПП, после чего преодолел по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла. В результате удара началось возгорание.

Кроме того, недавно сообщалось, что в московском международном аэропорту "Внуково" пассажирский лайнер задел хвостом взлетно-посадочную полосу.

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Тег москва, аэропорт, самолет, Ан-26

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Источник:

Интерфакс

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