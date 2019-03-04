Новое ЧП с авиацией России: военный Ан-26 попал в аварию при посадке
Во время посадки военно-транспортный самолет выкатился за пределы летного поля в аэропорту "Остафьево"
В Москве произошел очередной опасный инцидент в аэропорту, на этот раз ЧП случилось в "Остафьево", где после приземления военно-транспортный самолет одной из силовых структур выкатился с летного поля.
"Военно-транспортный самолет Ан-26 приземлился в "Остафьево", однако ему не удалось удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы, и он выкатился с летного поля", – сообщили в службах аэропорта.
По предварительным данным, самолет прибыл с одного северо-запада России.
Данных о пострадавших в результате случившегося не поступало.
Напомним, ранее стало известно об аналогичном инциденте, который произошел в конце прошлого месяца в аэропорту "Шереметьево", где из-за гололеда частный бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.
Мы также писали об аварии летевшего из Москвы пассажирского самолета в Сочи. Сев, лайнер Boeing-737 выкатился за пределы ВПП, после чего преодолел по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла. В результате удара началось возгорание.
Кроме того, недавно сообщалось, что в московском международном аэропорту "Внуково" пассажирский лайнер задел хвостом взлетно-посадочную полосу.
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