Новое ЧП в России: SSJ-100 c поврежденным стеклом сел во Владивостоке

На борту находились порядка 70 пассажиров и семь членов экипажа.

Самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот". Фото: AFP

В России произошло новое чрезвычайное происшествие c участием проблемного авиалайнера Sukhoi Superjet 100. В аэропорту Владивостока приземлился "Суперджет" с лопнувшим стеклом в кабине пилота.

Об этом со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением сообщает "Интерфакс".

Читайте также В России снова сломался Sukhoi Superjet: подробности ЧП

Как рассказал собеседник агентства, самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток.

По данным источника, перед посадкой во Владивостоке командир SSJ-100 сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов. Было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту "Кневичи". Самолет сел в штатном режиме, никто не пострадал, отметил собеседник "Интерфакса".

На борту находились порядка 70 пассажиров и семь членов экипажа.

Напомним, 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

В авиакатастрофе погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Пассажиры "суперджета" погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок.

Также сообщалось, что российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил два рейса с использованием Sukhoi SuperJet 100. Вылетевший в Самару самолет "Аэрофлота" развернулся и отправился назад в Москву. Позже стало известно, что после вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новое ЧП в России: SSJ-100 c поврежденным стеклом сел во Владивостоке". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"