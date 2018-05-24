Новое массовое убийство в России: шестеро погибших

Сегодня, 12:31

Мужчина убил пятерых односельчан, а после этого застрелился

Фото: zbroya.info
Фото: zbroya.info

В российской Якутии произошло массовое убийство. Житель села Булгунняхтах застрелил пять человек из своего ружья, а после – застрелился сам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. 

Все жертвы стрелка были его соседями. Жители села утверждают, что мужчина переехал в деревню 10 лет назад. Все считали его странным, он ни с кем не общался, однако не проявлял агрессии, да и жалоб на него никогда не поступало. 

Он взял свое зарегистрированное ружье и отправился стрелять по соседям. После того, как он убил пять человек, мужчина застрелился. 

"Новиков жил на Лесной, он вышел из дома и стал стрелять из охотничьего ружья в прохожих, застрелил женщину с ребенком, убил соседа, выбежавшего на звуки выстрелов", – рассказывают жители села.

Как сообщалось, ранее в городе Барабинск Новосибирской области ученик на уроке открыл огонь из ружья. В местной прокуратуре рассказали, что во время инцидента ученики стали бежать и пару человек выпрыгнули в окно со второго этажа, получив серьезные травмы.

Напомним, 18 апреля в России школьник напал с ножом на учительницу и одноклассников. Также он ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег. Оказалось, что страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту. Также выяснилось, что нападавший планировал убить 30 человек.
Россия, убийство, соседи, самоубийство, ружье

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