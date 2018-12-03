Новосибирск потратил пять миллионов на портреты Путина и фильмы про Крым

В российской глубинке считают, что патриотизм у детей необходимо воспитывать именно так

Мэрия Новосибирска без торгов осуществила закупки на почти 5 миллионов рублей, которые потратила на портреты президента РФ Владимира Путина и пропагандистские фильмы, "чтобы воспитать патриотизм у детей".

Как сообщает "Сибирь. Реалии", сотрудники городской администрации закупили книги и DVD-диски с фильмами "Крым и Россия – одна судьба", "Освоение Арктики" и "Войны и Победы", а также герб, флаг и портрет Путина.

На сайте госзакупок сообщается, что дворец детского творчества "Юниор" заказал 241 учебный комплект "для воспитания патриотизма у детей".

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При этом поставщик продукции не указан, однако известно, что закупку проводят у единственного поставщика, без торгов.

Предполагается, что сувенирную продукцию и книги для "патриотизма" распределят между школами – по два комплекта на одно учебное заведение.

Напомним, что ранее жительница Москвы опубликовала в Сети фотографии пилочек для ногтей с портретом Путина, которые продавались на одной из станций московского метро.

Также в России начали выпускать постельное белье с изображениями президента РФ Владимира Путина. Одна из фирм, занимающихся печатью изображений на постельном белье, среди прочих вариантов, предложила своим клиентам распечатать на простынях и наволочках портрет Путина.