"Долгое государство Путина": эксперт объяснил, кому адресована статья Суркова

Окружение Путина претерпевает изменения и в нем обостряется внутренняя борьба, говорит Фесенко

Сурков и Путин. Фото: facebook.comAtlanticCouncil..

"Долгое государство Путина": эксперт объяснил, кому адресована статья Суркова Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/28b/9fd/5c628b9fdbd00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/28b/9fd/5c628b9fdbd00.jpg 2019-02-12T11:32:00+02:00 Россия Окружение Путина претерпевает изменения и в нем обостряется внутренняя борьба, говорит Фесенко

Советник президента РФ Владимира Путина – Владислав Сурков – своей новой программной статьей "Долгое государство Путина" хочет напомнить о себе как о стратеге и идеологе хозяина Кремля.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, в первую очередь, эта статья адресована самому Путину.

"Такая же программная статья вышла год назад. Это игра Суркова с Путиным. Он напоминает о своей "выдающейся" роли как идеолога и стратега, он себя продает на рынке. Он помощник Путина, он остался (в должности. – Ред.), но влияние его значительно упало. Это признают многие. Поэтому сейчас Сурков в условиях, когда окружение Путина претерпевает некоторые изменения и обостряется внутренняя борьба, лишний раз напоминает о своих возможностях и способностях. Он показывает Путину, что может обосновывать его значимую роль для мировой стабильности. Он выступает в роли идеолога Путина – и внутри страны, и на Западе", – говорит Фесенко.

Кроме того политолог считает, что этот материал направлен на то, чтобы убедить российские элиты, что именно Путин должен и впредь оставаться "у руля". В некотором роде эту статью можно считать предвыборной.

"В России сейчас с разными эмоциями и ощущениями – кто с тревогами, кто с надеждами, кто со смутными опасениями – ожидают 2024 года. Сценарии рассматриваются самые разные. И если речь идет о "долгом государстве" Путина, надо идеологически обосновывать пролонгацию пребывания его у власти. И делать это надо не в 2024 году, а начинать уже сейчас. Я не думаю, что есть задача убеждать людей. Такая задача сейчас не стоит. Простые граждане такие статьи не читают. Читают элиты, как провластные, так и оппозиционные", – подчеркнул политолог.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Сурков объявил путинизм идеологией будущего.

Также писалось, что Сурков может уйти в отставку. При этом причины назывались разные: от провальной для России стратегии Суркова по реализации Минска до его личных конфликтов с представителями различных "башен" Кремля.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.