Новые пикеты в Москве: фото и видео протестов в столице России

В Москве уже которую неделю подряд проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму и задержанных участников предыдущих демонстраций.

Так, 17 августа в трех местах в центре российской столицы – у памятника Владимиру Шухова на Владимирском бульваре, у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежды Крупской на площади Сретенских ворот – уже более двух часов продолжаются одиночные пикеты.

Реклама

Кроме того, группа пикетчиков прошла по Старому Арбату выкрикивая лозунги. Полиция им не препятствовала.

В общей сложности на пикеты у памятников вышли несколько десятков человек, которые поочередно сменяют друг друга.

В тренде В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас

Среди пикетчиков были муниципальные депутаты, политологи, незарегистрированные кандидаты в Московскую думу и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

С собой они держали плакаты с призывами соблюдать Конституцию РФ и освободить задержанных на недавних акциях.

Напомним, что на прошлых выходных, 10 августа, в столице России прошла согласованная властями акция "Отпускай и допускай", участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Несмотря на то, что городское руководство одобрило митинг, сотни протестующих были задержаны.

За неделю до этого в Москве также прошла акция в поддержку независимых кандидатов на муниципальных выборах. На этот раз – несогласованная, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов задержали более тысячи человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама