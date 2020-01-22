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Новый министр культуры России носила футболку с надписью "идите нах*й": фото

22 января, 16:46

Судя по всему, фото было сделано много лет назад, но его публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях

Ольга Любимова. Фото: mkrf.ru

Ольга Любимова. Фото: mkrf.ru

Состав нового правительства России во главе с Михаилом Мишустиным уже активно обсуждают в РФ. Но особое внимание общественности привлекла новый министр культуры России Ольга Любимова – в Сети появилось фото Любимовой в футболке с нецензурной фразой "идите на х*й".

Ольга Любимова. Фото: twitter.com/oldLentach

Ольга Любимова. Фото: twitter.com/oldLentach

Судя по всему, фото было сделано много лет назад, но его публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях.

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Как известно, 15 января в ежегодном обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал о необходимости внесения изменений в Конституции. В тот же день Дмитрий Медведев подал в отставку с должности российского премьера.

16 января новым премьером был назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Российский политолог Дмитрий Орешкин объяснил сайту "Сегодня", почему выбор пал именно на этого человека.

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Россия футболка Ольга Любимова

Источник: Сегодня

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